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«Бенфика» на своем поле проиграла «Санта-Кларе»
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Футболисты «Бенфики» уступили «Санта-Кларе» в матче 28-го тура чемпионата Португалии со счетом 3:4.В источнике
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«Порту» разгромил «Боавишту» и возглавил таблицу чемпионата Португалии

РИА Новости вчера в 18:24
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«Порту» разгромил «Боавишту»

Спорт-Экспресс вчера в 18:13
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Чемпионат Португалии.«Порту» разобрался с «Боавиштой»

Футбол на Куличках вчера в 18:11
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