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«Бенфика» на своем поле проиграла «Санта-Кларе»
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Футболисты «Бенфики» уступили «Санта-Кларе» в матче 28-го тура чемпионата Португалии со счетом 3:4.В источнике
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«Бенфика» уступила «Санта-Кларе», пропустив на 95-й минуте

Спорт-Экспресс 16:30
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«Бенфика» уступила «Санта-Кларе» в чемпионате Португалии

РИА Новости 16:27
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«Бенфика» на своем поле проиграла «Санта-Кларе»

Советский спорт 16:25
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