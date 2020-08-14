«Бенфика» объявила о переходе Вертонгена

Бывший защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген продолжит карьеру в Португалии. Бельгийский футболист подписал контракт с «Бенфикой». Об этом сообщает пресс-служба клуба.