НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport24.ruSport24.ru
«Бенфика» объявила о переходе Вертонгена
Sports.ru
  • Sports.ru
  • LiveResult.Ru
  • Soccernews.ru
  • Football-fun.ru
  • Матч ТВ
  • Евро-футбол.ру
Бывший защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген продолжит карьеру в Португалии. Бельгийский футболист подписал контракт с «Бенфикой». Об этом сообщает пресс-служба клуба.В источнике
Подробнее о событии
alt

Ян Вертонген подписал контракт с «Бенфикой» на три года

РИА Новости 13:36
alt

Вертонген подписал контракт с «Бенфикой»

Матч ТВ 13:32
alt

Вертонген подписал контракт с «Бенфикой»

Sportbox.RU 13:32
реклама
Главное
Новости