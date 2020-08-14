НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Спартак» дома обыграл «Ахмат» в матче чемпионата РоссииБарселона — Бавария 1:4 (1-й тайм)Олимпийская чемпионка Алина Загитова поступает на журфак РАНХиГСКвят показал 17-е время в первой практике Гран-при Испании«Крылья Советов» объявили об уходе Тараса БурлакаSport24.ru«Бенфика» объявила о переходе ВертонгенаSports.ru6Sports.ruLiveResult.RuSoccernews.ruFootball-fun.ruМатч ТВЕвро-футбол.руБывший защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген продолжит карьеру в Португалии. Бельгийский футболист подписал контракт с «Бенфикой». Об этом сообщает пресс-служба клуба.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Ян Вертонген подписал контракт с «Бенфикой» на три годаРИА Новости 13:36Вертонген подписал контракт с «Бенфикой»Матч ТВ 13:32Вертонген подписал контракт с «Бенфикой»Sportbox.RU 13:32рекламаГлавное«Спартак» дома обыграл «Ахмат» в матче чемпионата РоссииБарселона — Бавария 1:4 (1-й тайм)Олимпийская чемпионка Алина Загитова поступает на журфак РАНХиГСКвят показал 17-е время в первой практике Гран-при Испании«Крылья Советов» объявили об уходе Тараса БурлакаНовости