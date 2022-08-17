«Бенфика» обыграла киевское «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов
«Бенфика» обыграла киевское «Динамо» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:59
Киевское «Динамо» проиграло в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
РИА Новостивчера в 16:59
«Бенфика» обыграла «Динамо» Киев в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
Советский спортвчера в 16:53
Киевское «Динамо» проиграло «Бенфике» в 1-м матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 16:49