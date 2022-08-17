Будьте в Плюсе
Спорт-Экспресс
Спорт-Экспресс

«Бенфика» обыграла киевское «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов

Шанс Озобича Карабах — Виктория Пл «Карабах», в предыдущем раунде поставивший шлагбаум на пути Станислава Черчесова в Лигу чемпионов, выполнил задачу-минимум.
Спорт-Экспресс
Встреча состоялась в польском Лодзе и завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных гостей.
Матч ТВ
На 9-й минуте Жилберто открыл счет, а на 37-й минуте Гонсалу Рамуш установил окончательный результат на табло.
Sport24.ru
Ответный матч состоится 23 августа в Лиссабоне.
РИА Новости
Спорт 25
Газета.Ru
Футбол России
Prognozist
Report.az
ИА Красная Весна
DixiNews
РИА Новости
UA-Футбол
ИноПроСпорт
Betassist
Спорт-Экспресс
Плеймейкер
REGNUM
Bookmaker-ratings.ru
Евро-футбол.ру
LiveResult.Ru
Комсомольская Правда - Спорт
Бомбардир.ру
Sports.ru
Legalbet

Подробнее о событии

«Динамо» Киев — «Бенфика»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт
Чемпионат23:22
Киевское «Динамо» не забило «Бенфике» в пятом матче Лиги чемпионов подряд
Betassist18:48
«Бенфика» обыграла киевское «Динамо» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:59
Киевское «Динамо» проиграло в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
РИА Новостивчера в 16:59
«Бенфика» обыграла «Динамо» Киев в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
Советский спортвчера в 16:53
Киевское «Динамо» проиграло «Бенфике» в 1-м матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 16:49
«Бенфика» обыграла киевское «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов
Спорт-Экспресс17:20

Новости