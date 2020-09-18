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«Бенфика» разгромила «Фамаликан» в первом туре чемпионата Португалии
Гол.ру
  • Гол.ру
Лиссабонская "Бенфика" с крупным счетом обыграла "Фамаликан" в матче первого тура чемпионата Португалии по футболу.В источнике
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Злобин пропустил 5 мячей от «Бенфики» в дебютной игре за «Фамаликау»

Soccer.ru 18:43
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Иван Злобин в первом матче за «Фамаликан» пропустил пять голов от «Бенфики»

Чемпионат 16:50
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Злобин в первом матче за «Фамаликан» пропустил 5 голов от «Бенфики»

Sport24.ru 16:34 
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