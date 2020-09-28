«Бенфика» согласовала с «Ман Сити» трансфер Диаша за 55 млн евро

За трансфер Диаша "горожане" заплатят 55 млн евро. В минувшем сезоне чемпионата Португалии защитник провел 33 матча, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.