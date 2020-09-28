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«Бенфика» согласовала с «Ман Сити» трансфер Диаша за 55 млн евро
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За трансфер Диаша "горожане" заплатят 55 млн евро. В минувшем сезоне чемпионата Португалии защитник провел 33 матча, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.В источнике
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«Бенфика» сообщила о договоренности с «Манчестер Сити» по Рубену Диашу и Отаменди

Спорт-Экспресс 18:44
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«Бенфика» продаст Диаша в «Сити» за 68 миллионов и купит Отаменди за 15

Бомбардир.ру 18:59
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«Бенфика» объявила о переходе Диаша в «Манчестер Сити» за 68 млн евро, Отаменди стал игроком лиссабонцев

Sport24.ru 18:57 
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