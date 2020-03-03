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«Бенфика» сыграла вничью с «Морейренсе» в чемпионате Португалии
Soccernews.ru
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Футболисты "Бенфики" сыграли вничью с "Морейренсе" в матче 23-го тура чемпионата Португалии.В источнике
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«Порту» вышел на первое место в чемпионате Португалии

Sportbox.RU вчера в 18:15
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«Порту» одержал победу над «Санта-Кларой» и вышел на первое место в чемпионате Португалии

Sport24.ru вчера в 17:01 
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«Бенфика» упустила первое место, сыграв вничью. Пицци не реализовал два пенальти

Спорт-Экспресс вчера в 18:01
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