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Бенитес хочет вернуться в «Ньюкасл»
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Главный тренер «Далянь Про» Рафаэль Бенитес может вернуться в АПЛ. Специалист вновь желает возглавить «Ньюкасл Юнайтед».В источнике
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Бенитес хочет снова работать в «Ньюкасле»

Sportbox.RU 01:54
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Бенитес хочет снова работать в «Ньюкасле»

Матч ТВ 01:54
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Бенитес заинтересован в возвращении в «Ньюкасл»

Спорт-Экспресс вчера в 22:19
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