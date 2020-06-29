Бензема: «Знал, что Каземиро будет позади меня»

Нападающий «Реала» Карим Бензема подвел итоги матча с «Эспаньолом» (1:0) в 32-м туре Ла Лиги. Единственный гол бразилец Каземиро забил с передачи Бензема пяткой.