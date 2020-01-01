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Бензема не исключает возвращения в «Лион»
Евро-футбол.ру
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметил, что не против завершить карьеру игрока в «Лионе». Напомним, форвард выступал в составе французского клуба с 2004 по 2009 год.В источнике
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Бензема: «Пока не планирую возвращаться в „Лион“»

Soccer.ru 15:04 
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Бензема не исключил, что завершит карьеру в «Лионе»

Советский спорт 14:49
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Бензема не исключает возвращения в «Лион»

Чемпионат 14:38
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