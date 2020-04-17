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Бензема не исключил, что в будущем может вернуться в «Лион»
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Нападающий «Реала» Карим Бензема не стал исключать возможности возвращения в «Лион». Француз является воспитанником клуба из Лиги 1 и дебютировал в его составе в большом футболе.В источнике
Подробнее о событии
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Бензема не исключил завершения карьеры в «Лионе»

РИА Новости 16:30
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Бензема не исключил, что завершит карьеру в «Лионе»

Советский спорт 14:49
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Бензема не исключает возвращения в «Лион»

Чемпионат 14:38
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