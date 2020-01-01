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Бензема: не хочу говорить о «Барселоне», у «Реала» все отлично
Евро-футбол.ру
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Не хочу говорить о «Барселоне», у нас самих всё отлично, и это главное. Мы идём к титулу шаг за шагом, каждая игра для нас решающая.В источнике
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«Хетафе» будет фолить и забивать: прогноз на матч с «Реал Сосьедадом»

Sportmail.ru 07:09
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Карим Бензема: «Реал» обращает внимание на «Барселону», но мы сконцентрированы на себе

Чемпионат 04:22
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Бензема: не хочу говорить о «Барселоне», у «Реала» все отлично

Metaratings 02:16
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