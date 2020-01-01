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Гвардиола: восхищаюсь «Реалом». Это клуб, которому мы хотим подражать
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о «Реале» в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдёт 26 февраля в Мадриде.В источнике
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Хосеп Гвардиола: «Реал» - это тот клуб, который меня невероятно восхищает

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Гвардиола: восхищаюсь «Реалом». Это клуб, которому мы хотим подражать

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