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Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби
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Футболисты "Реала" обыграли "Атлетико" в мадридском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Испании.В источнике
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