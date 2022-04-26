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Бензема с пенальти забил гол в ворота «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов

На 82-й минуте матча "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид" Карим Бензема реализовал пенальти и оформил дубль в матче Лиги чемпионов.
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«Манчестер Сити» обыграл «Реал Мадрид» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
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Карим Бензема вновь сократил преимущество хозяев поля, реализовав пенальти.
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Судья встречи указал на точку после игры рукой защитника Ляпорта.
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Он не забил два подряд, но поиздевался над «Манчестер Сити»: Как Бензема реализовал пенальти паненкой
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