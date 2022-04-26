BobsoccerБензема с пенальти забил гол в ворота «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионовНа 82-й минуте матча "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид" Карим Бензема реализовал пенальти и оформил дубль в матче Лиги чемпионов.Bobsoccer«Манчестер Сити» обыграл «Реал Мадрид» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.Спорт день за днемКарим Бензема вновь сократил преимущество хозяев поля, реализовав пенальти.BobsoccerСудья встречи указал на точку после игры рукой защитника Ляпорта.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьBetassistBookmaker-ratings.ruЕвро-футбол.руЧемпионатСпортКПСпорт день за днемLiveResult.RuПодробнее о событииОн не забил два подряд, но поиздевался над «Манчестер Сити»: Как Бензема реализовал пенальти паненкойЕвро-футбол.ру17:04Дубль Бензема не помог «Реалу» обыграть «Манчестер Сити»Спорт день за днемвчера в 16:53Не спас даже Бензема. «Сити» перестрелял «Реал» в матче-триллере на «Этихаде»Betassist17:35«Манчестер Сити» — «Реал»: Бензема забил пенальти паненкойСпорт-Экспрессвчера в 16:57Бензема сократил отставание в счете в матче против «Манчестер Сити»LiveResult.Ruвчера в 15:43Бензема с пенальти забил гол в ворота «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионовBobsoccerвчера в 16:40Невероятно, как «Реал» избежал разгрома! А Бензема теперь точно дадут «Золотой мяч»?Чемпионат17:13Показать ещёОценить1