Бербатов назвал Видича самым сильным оппонентом за карьеру

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Димитар Бербатов ответил на вопрос о том, кого он считает самым сильным оппонентом в своей карьере.