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Бербатов назвал Видича самым сильным оппонентом за карьеру
Sportbox.RU
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  • Газета.Ru
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Димитар Бербатов ответил на вопрос о том, кого он считает самым сильным оппонентом в своей карьере.В источнике
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Бербатов назвал Видича самым сильным оппонентом за карьеру

Sports.ru 02:25
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Бербатов назвал экс-игрока «Спартака» самым сильным оппонентом за свою карьеру

Футбол России 01:43
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Бербатов назвал бывшего игрока «Спартака» самым сильным оппонентом за карьеру

Sport24.ru 01:18 
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