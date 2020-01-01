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Бербатов: в Англии увидел футболистов, похожих на бодибилдеров
Sports.ru
  • Sports.ru
Бывший нападающий сборной Болгарии Димитар Бербатов поделился воспоминаниями о переезде в Англию.В источнике
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Бербатов: в Англии увидел футболистов, похожих на бодибилдеров

Чемпионат 03:33
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Бербатов: «В АПЛ меня окружали футболисты, которых никогда не встретишь в Бундеслиге – они были похожи на бодибилдеров»

Бомбардир.ру 03:15
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Бербатов о переходе в АПЛ: «Я увидел игроков, похожих на бодибилдеров. Таких не встретишь в Германии»

Sports.ru 02:41
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