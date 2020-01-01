Беременная подруга Магнуссона сфотографировалась топлес

Подруга исландского защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона Мойдур Ларусдоттир опубликовала в «Инстаграме» пост со своей фотографией топлес. Девушка беременна и находится на большом сроке.