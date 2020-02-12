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Березуцкий хотел бы видеть Кокорина в ЦСКА
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Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Василий Березуцкий хочет видеть нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина в стане армейцев. Как передает слова Березуцкого «Спорт Экспресс», 28-летний форвард может укрепить абсолютной любой клуб Российской премьер-лиги.В источнике
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С чего всё начиналось
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Василий Березуцкий: «Кокорин усилит любой клуб РПЛ, в том числе и ЦСКА»

Брат Василий рассказал о своей новой должности в родном клубе, молодой защите армейцев, противостоянии с «Зенитом», Онопко, Кокорине и Смолове. Дзюба снова покорил Испанию. И ЦСКА Заменить защитников в случае форс-мажора?
Спорт-Экспресс вчера в 16:05
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«Кокора способен усилить любой клуб РПЛ». Березуцкий не прочь видеть форварда в ЦСКА

Metaratings 01:44
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В. Березуцкий хочет видеть Кокорина в ЦСКА

Sport.ru 01:13
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«С удовольствием»: Александра Кокорина захотели видеть в московском ЦСКА

Петербургский дневник вчера в 23:21
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