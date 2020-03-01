НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
«Краснодар» — «Уфа»: Берг открыл счет в матче
Футбол России
  • Футбол России
  • Sportbox.RU
  • Sports.ru
Форвард «Краснодара» Маркус Берг забил гол в ворота «Уфы» на 68-й минуте матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России.В источнике
Подробнее о событии
alt

Берг: всегда тяжело играть с такими командами, как «Уфа». Нам немного повезло

Чемпионат 12:34
alt

Маркус Берг: «Я был сильно зол, потому что не попал в основной состав»

Sportbox.RU 13:31
alt

Берг: «Краснодар» сыграл с «Уфой» неярко, но добился победы

РИА Новости 11:38
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости