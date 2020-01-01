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Берг вспомнил, как Быстров назвал его деревом
Спорт-Экспресс
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  • Футбол России
Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг в интервью «СЭ» — о высказывании бывшего хавбека «быков» Владимира Быстрова, который сравнил его с сосной в своем Instagram.В источнике
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Берг вспомнил историю, когда Быстров назвал его деревом

Футбол России 10:19
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Берг вспомнил, как Быстров сравнил его с сосной

Евро-футбол.ру 10:18
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Берг вспомнил, как Быстров назвал его деревом

Спорт-Экспресс 09:45
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