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Берхамов покинул тульский «Арсенал»
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«Арсенал» исключил из заявки полузащитника Кантемира Берхамова. Срок контракта 31-летнего хавбека с туляками истек. Берхамов выступал в «Арсенале» с лета 2015 года.В источнике
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«Арсенал» не стал продлевать контракт с Кантемиром Берхамовым

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