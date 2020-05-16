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Бернарду Силва: «Роналду всегда хочет больше побед и голов»
Матч ТВ
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Криштиану хочет выиграть больше кубков Лиги чемпионов, больше трофеев со сборной Португалии, больше чемпионатов и индивидуальных наград.В источнике
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Бернарду Силва: «Гвардиола – один из лучших тренеров в истории»

Soccer.ru 01:52 
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Хавбек «Манчестер Сити» высказался о Роналду

Газета.Ru вчера в 20:50
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Бернарду Силва: «Раздражает, что Роналду забивает победные мячи даже на тренировках»

Матч ТВ вчера в 18:31
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