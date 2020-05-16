НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЧемпионат России доиграют без зрителейГлавным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен НиколичТрусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к ПлющенкоРедкая мутация обнаружена в ДНК биатлониста УстюговаИрина Роднина: у Тарасовой давно что-то с мозгами слетелоSoccer.ruБернарду Силва: «Роналду всегда хочет больше побед и голов»Матч ТВ3Матч ТВГазета.RuSports.ruКриштиану хочет выиграть больше кубков Лиги чемпионов, больше трофеев со сборной Португалии, больше чемпионатов и индивидуальных наград.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Бернарду Силва: «Роналду всегда хочет больше побед и голов»Soccer.ru 00:02 Хавбек «Манчестер Сити» высказался о РоналдуГазета.Ru вчера в 20:50Бернарду Силва: «Раздражает, что Роналду забивает победные мячи даже на тренировках»Матч ТВ вчера в 18:31рекламаГлавноеЧемпионат России доиграют без зрителейГлавным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен НиколичТрусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к ПлющенкоРедкая мутация обнаружена в ДНК биатлониста УстюговаИрина Роднина: у Тарасовой давно что-то с мозгами слетелоНовости