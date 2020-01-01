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Бернли — Тоттенхэм 1:1
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Напомним, что накануне "Тоттенхэм" вылетел из Кубка Англии.В источнике
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«Тоттенхэм» не побеждает 5 матчей подряд. Впервые в сезоне

Sports.ru 16:12
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Гол Деле Алли спас «Тоттенхэм» от поражения в матче с «Бернли»

Советский спорт 14:31 
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«Тоттенхэм» не смог обыграть «Бернли». Команда Моуринью осталась без победы в пятом матче кряду

Sportbox.RU 14:28
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