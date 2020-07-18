«Норвич» проиграл «Бернли» в матче АПЛ

В рамках 37-го тура АПЛ "Бернли" на выезде обыграл "Норвич". "Норвич" занимает последнее место в турнирной таблице. "Бернли" благодаря победе поднялся на девятое место.