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«Норвич» проиграл «Бернли» в матче АПЛ
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В рамках 37-го тура АПЛ "Бернли" на выезде обыграл "Норвич". "Норвич" занимает последнее место в турнирной таблице. "Бернли" благодаря победе поднялся на девятое место.В источнике
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Вылетевший из АПЛ «Норвич» остался вдевятером в первом тайме и проиграл «Бернли»

Sport24.ru 14:42 
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«Норвич» вдевятером проиграл «Бёрнли» в матче АПЛ

Metaratings 14:30
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«Бёрнли» обыграл «Норвич» в матче АПЛ. Хозяева завершали встречу вдевятером

Чемпионат 14:27
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