«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).В источнике Мне стыдно и неловко из-за того, что несколько болельщиков решили запустить это над стадионом. Они ничего не понимают. Этим людям нужно научиться жить в XXI веке и узнать чуть больше. Они не представляют наши идеи, идеи клуба, игроков и большинства болельщиков.Газета.Ru22 июня в 21:50
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