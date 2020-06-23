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Болельщик «Бернли» не стал извиняться за баннер «Жизни белых важны»
НовостиВолгограда.ру
  • Деловое.ТВ0:19
  • Комсомольская правда0:12
  • Городовой0:21
Небольшой самолет с баннером «Жизни белых важны» появился над манчестерским стадионом «Этихад» как раз в тот момент, когда футболисты «Манчестер Сити» и «Бернли» встали на одно колено в поддержку протестов против расовой дискриминации в США и других странах.В источнике
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Бен Ми
британский футболист
Мне стыдно и неловко из-за того, что несколько болельщиков решили запустить это над стадионом. Они ничего не понимают. Этим людям нужно научиться жить в XXI веке и узнать чуть больше. Они не представляют наши идеи, идеи клуба, игроков и большинства болельщиков.Газета.Ru22 июня в 21:50
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Фаната «Бернли», запустившего самолёт с баннером «Жизни белых важны», уволили с работы

RT на русском 13:12
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Арендатор самолёта с надписью «Жизни белых важны. Бёрнли» уволен с работы за расизм

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Фаната «Бернли» уволили за баннер «Жизни белых важны»

Sport24.ru 13:41 
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