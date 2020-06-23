Бен Ми британский футболист

Мне стыдно и неловко из-за того, что несколько болельщиков решили запустить это над стадионом. Они ничего не понимают. Этим людям нужно научиться жить в XXI веке и узнать чуть больше. Они не представляют наши идеи, идеи клуба, игроков и большинства болельщиков.

Газета.Ru

22 июня в 21:50