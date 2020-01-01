«Бешикташ» хочет заменить Кариуса вратарем «Краснодара» Крицюком
«Бешикташ» проявляет интерес к российскому вратарю «Краснодара» Станиславу Крицюку. Ранее 29-летний голкипер продлил контракт с «Краснодаром» до завершения сезона в РПЛ, однако в августе Крицюк покинет клуб и станет свободным агентом, о чем ранее сообщил Metaratings.ru.В источнике
С чего всё начиналось
В конце нынешнего сезона у голкипера Станислава Крицюка закончится контракт с «Краснодаром», и стороны не планируют продлевать соглашение. По информации «Известий», 29-летний вратарь может продолжить карьеру в Европе — интерес к его персоне проявляет сразу несколько клубов из разных чемпионатов.