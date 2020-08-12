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«Бешикташ» может арендовать Дзюбу
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Турецкий "Бешикташ" может арендовать форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, сообщает Ortacizgi.com. Отмечается, что турецкий клуб работает над вопросом трансфера футболиста.В источнике
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Источник: «Бешикташ» начал работу над сделкой по аренде Дзюбы

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СМИ: «Бешикташ» рассматривает вариант с арендой Дзюбы

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