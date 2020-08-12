«Бешикташ» может арендовать Дзюбу

Турецкий "Бешикташ" может арендовать форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, сообщает Ortacizgi.com. Отмечается, что турецкий клуб работает над вопросом трансфера футболиста.