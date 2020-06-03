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«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину
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«Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.В источнике
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Подробнее о событии
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Источник: Первое предложение ЦСКА по форварду «Бешикташа» Ларину отклонено

Спорт-Экспресс 03:21
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СМИ: «Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Кайлу Ларину

Sportbox.RU 02:20
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«Бешикташ» отказался продавать Ларина ЦСКА за 1 миллион евро

Sport24.ru 02:50 
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