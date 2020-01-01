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«Бешикташ» подтвердил два случая заражения коронавирусом
Турпром
  • Турпром
«Бешикташ» сообщил, что в команде сданы два положительных теста на коронавирус.В источнике
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Коронавирус пошел по турецким футбольным клубам

Турпром 02:57
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«Бешикташ» подтвердил два случая заражения коронавирусом

Матч ТВ вчера в 21:22
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«Бешикташ» подтвердил два случая заражения коронавирусом

Sportbox.RU вчера в 21:22
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