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«Бетис» и «Гранада» сыграли вничью в матче чемпионата Испании
Soccernews.ru
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"Бетис" и "Гранада" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл Карлос Фернандес на 29-й минуте.В источнике
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«Бетис» и «Гранада» сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

РИА Новости 18:12
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«Бетис» и «Гранада» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

Газета.Ru 18:10
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«Гранада» в дополнительное время вырвала ничью в гостях у «Бетиса»

Евро-футбол.ру 18:03
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