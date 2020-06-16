«Бетис» и «Гранада» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

"Бетис" и "Гранада" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл Карлос Фернандес на 29-й минуте.