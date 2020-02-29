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Зенит — Локомотив 0:0
Спорт уик-энд
  • Мой Брянск0:49
«Зенит» принимает «Локомотив» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ (0:0, перерыв). По данным «Матч Премьер», за первый тайм команды ни разу не пробили в створ ворот соперника.В источнике
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Фонтанка.Ру вчера в 16:20
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