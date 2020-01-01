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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Без Роналду. Сульшер выбрал сильнейшего бывшего одноклубника
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Выберу Кина, но пускай Скоулз подкрадется с черного хода, чтобы их было двое, - добавил Сульшер.В источнике
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Уле-Гуннар Сульшер — о трансферах: одно гнилое яблоко в корзине испортит остальные

Чемпионат 16:22
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Сульшер не будет покупать «гнилых яблок»

FAPL.ru 15:00
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Сульшер о трансферах: «Если в корзинку попадает гнилое яблоко, сгниют и другие»

Sports.ru 14:18
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