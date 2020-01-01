НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Локомотив» объявил о расторжении контракта с ХёведесомДанни: шутил над Роналду после победы над «МЮ» в Суперкубке-2008Макгрегор объяснил решение завершить карьеруБранислав Иванович покинет «Зенит» по окончании сезонаМбаппе признан самым дорогим футболистом мира, Роналду – 70-йЕвро-футбол.руБез Роналду. Сульшер выбрал сильнейшего бывшего одноклубникаЕвро-футбол.ру4Евро-футбол.руSports.ruFootballHDPROСПОРТ КазахстанВыберу Кина, но пускай Скоулз подкрадется с черного хода, чтобы их было двое, - добавил Сульшер.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Уле-Гуннар Сульшер — о трансферах: одно гнилое яблоко в корзине испортит остальныеЧемпионат 16:22Сульшер не будет покупать «гнилых яблок»FAPL.ru 15:00Сульшер о трансферах: «Если в корзинку попадает гнилое яблоко, сгниют и другие»Sports.ru 14:18рекламаГлавное«Локомотив» объявил о расторжении контракта с ХёведесомДанни: шутил над Роналду после победы над «МЮ» в Суперкубке-2008Макгрегор объяснил решение завершить карьеруБранислав Иванович покинет «Зенит» по окончании сезонаМбаппе признан самым дорогим футболистом мира, Роналду – 70-йНовости