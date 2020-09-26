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Безголевая серия Кокорина достигла трех матчей
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В начале второго тайма Кокорин был заменен на Эсекьеля Понсе. Таким образом, Кокорин никак не может открыть счет своим голам за «Спартак»ю Он провел за москвичей три матча, против ЦСКА, «Родины» и «Тамбова», но пока все еще не смог ни разу отличиться за «Спартак».В источнике
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Доменико Тедеско
итальянский футбольный тренер
Что касается выхода Кокорина в старте, то он провёл хороший матч, делал больший объём работы. Он скоростной, нам нужно было это: он отлично убежал и мог забивать. Видно, что ему немного не хватает формы, но мы с пониманием к этому относимся.RT на русском10:27
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Тедеско: «Кокорину не хватает физической формы, но мы с пониманием относимся к этому»

Sport24.ru 10:44 
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Борис Игнатьев: Пока Кокорину не хватает игровой формы

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Тедеско: видно, что Кокорину немного не хватает формы

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