Безголевая серия Кокорина достигла трех матчей
В начале второго тайма Кокорин был заменен на Эсекьеля Понсе. Таким образом, Кокорин никак не может открыть счет своим голам за «Спартак»ю Он провел за москвичей три матча, против ЦСКА, «Родины» и «Тамбова», но пока все еще не смог ни разу отличиться за «Спартак».В источнике Что касается выхода Кокорина в старте, то он провёл хороший матч, делал больший объём работы. Он скоростной, нам нужно было это: он отлично убежал и мог забивать. Видно, что ему немного не хватает формы, но мы с пониманием к этому относимся.RT на русском10:27