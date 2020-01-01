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Безус: «Россия напала на Украину и забрала Крым»
Советский спорт
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  • Soccernews.ru
  • УНИАН
  • by.Tribuna.com
Россия напала, забрала Крым, закрытый у нас Донбасс из-за России.В источнике
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Безус: «Россия напала на Украину и забрала Крым»

Sport.ru 15:44
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Безус: Россия напала, забрала Крым. Как можно туда ехать?

Футбол России 15:43
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Украинский футболист: «Россия напала, забрала Крым. У нас Донбасс закрыт из-за нее»

Soccernews.ru 15:27
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