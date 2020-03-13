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Биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры
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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад уйдет из спорта по окончании сезона. Об этом спортсмен написал у себя в Twitter.В источнике
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«Пришло время прощаться». Фуркад объявил о завершении карьеры

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Мартен Фуркад принял решение завершить карьеру

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Фуркад объявил о завершении карьеры

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