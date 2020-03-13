НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЙоханнес Бё: Это точно будет наша последняя битва с Фуркадом«Будет очень тяжело отыграть 20 очков у Йоханнеса». Фуркад — о борьбе за БХГ в последней гонке сезонаМартен Фуркад: «Победа в эстафете на ЧМ ускорила мое решение. Я едва сдерживал слезы и понял, что это знак – пора заниматься чем-то еще»Йоханнес Бо одержал 48-ю победу в карьере, у Фуркада – 149-й подиумГлавноеБиатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьерыАхмат — Динамо 2:3Российские биатлонистки добились максимальной квоты на следующий сезонКлубы АПЛ могут отказаться возобновлять сезон после паузыНа совещании РПЛ рассмотрят вопрос приостановки турнираРоссийская газетаБиатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьерыBookmaker-ratings.ru22Bookmaker-ratings.ruРЕН ТВТелеканал новин 24Газета.RuСпорт день за днемMetaratingsTUT.BYSports.ruРамблерRT на русскомLiveResult.RuСпорт уик-эндЧемпионатУНИАНLiveSport.ruМатч ТВDELFI (Эстония)Российская газетаНева СпортТелеканал 360°Спорт-ЭкспрессОбластная газетаПятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад уйдет из спорта по окончании сезона. Об этом спортсмен написал у себя в Twitter.В источнике Комментировать51Подробнее о событии «Пришло время прощаться». Фуркад объявил о завершении карьерыСоветский спорт 15:38 Мартен Фуркад принял решение завершить карьеруМатч ТВ 15:11Фуркад объявил о завершении карьерыРИА Новости 15:10рекламаЕщё по темеЙоханнес Бё: Это точно будет наша последняя битва с Фуркадом«Будет очень тяжело отыграть 20 очков у Йоханнеса». Фуркад — о борьбе за БХГ в последней гонке сезонаМартен Фуркад: «Победа в эстафете на ЧМ ускорила мое решение. Я едва сдерживал слезы и понял, что это знак – пора заниматься чем-то еще»Йоханнес Бо одержал 48-ю победу в карьере, у Фуркада – 149-й подиумГлавноеБиатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьерыАхмат — Динамо 2:3Российские биатлонистки добились максимальной квоты на следующий сезонКлубы АПЛ могут отказаться возобновлять сезон после паузыНа совещании РПЛ рассмотрят вопрос приостановки турнираНовости