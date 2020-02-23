НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
КоммерсантъКоммерсантъ
Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону
Комсомольская правда
  • Телеканал 360°1:28
  • Известия0:48
  • Мой Брянск0:49
  • Москва 241:53
  • Piter.tv0:46
  • Комсомольская правда0:07
Российский биатлонист Александр Логинов снялся с участия в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону в Антхольце, сообщили ТАСС в тренерском штабе сборной России. Накануне спортсмен говорил, что задумался об окончании карьеры биатлониста из-за постоянных нападок.В источнике
486
С чего всё начиналось
alt

Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов не примет участие в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе сборной России.
ТАСС Спорт 03:24
Подробнее о событии
alt

Логинов выступит на этапе Кубка мира в Нове-Место

Sportbox.RU 06:08
alt

Логинов выступит на этапе Кубка мира в Нове-Место

Спорт-Экспресс 04:14
alt

Александр Касперович: Для Логинова сейчас главное - восстановиться психологически

Советский спорт 04:47 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости