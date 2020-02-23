Биатлонист Логинов отказался от масс-старта ЧМ
Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов не примет участия в масс-старте чемпионата мира в итальянском Антхольце. Причиной этого стала психологическая неготовность спортсмена, сообщает «Чемпионат». Однако спортсмен намерен завершить сезон и отправиться на оставшиеся этапы Кубка мира.В источнике
С чего всё начиналось
Российский биатлонист Александр Логинов не примет участие в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе сборной России.