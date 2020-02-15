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Российская газетаРоссийская газета
Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону
Комсомольская правда
  • Eurosport.ru0:53
  • Мой Брянск0:49
  • Piter.tv0:45
Российский биатлонист Александр Логинов стал лучшим спринте на чемпионате мира, который проходит в Италии. Российская команда прервала серию из 28 гонок без подиумов. После двух неудачных гонок на старте сезона на мужской спринт болельщики и все любители биатлона смотрели с особой надеждой.В источнике
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С чего всё начиналось
Alexander Loginov 🇷🇺 wins🥇, Quentin Fillon Maillet 🇫🇷🥈 and Martin Fourcade 🇫🇷🥉Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/MHHE3c29ex
DELFI (Эстония) 09:45
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