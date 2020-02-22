НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
Биатлонист Логинов задумался о завершении карьеры из-за нападок
Вести.Ru
  • Телеканал 360°1:28
  • РЕН ТВ1:20
  • Вести.Ru3:07
  • Комсомольская правда0:07
Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что задумался о возможности завершения карьеры из-за постоянных нападок в его адрес, связанных с его допинговым прошлым.В источнике
77
С чего всё начиналось
alt

Логинов задумался об окончании карьеры биатлониста из-за постоянных нападок

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что задумался об окончании спортивной карьеры из-за постоянных нападок. Об этом он рассказал журналистам после завершения мужской эстафеты на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце.
ТАСС Спорт 11:00
Подробнее о событии
alt

Логинов о возможном завершении карьеры, полицейских обысках и аккредитации тренера

RT на русском 16:15
alt

Логинов может завершить карьеру из-за допинговых нападок. К его словам нужно отнестись серьезно

Sport24.ru 12:15 
alt

Биатлонист Логинов допустил уход из спорта из-за «постоянных нападок»

РБК 11:14
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости