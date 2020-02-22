Биатлонист Логинов задумался о завершении карьеры из-за нападок
Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что задумался о возможности завершения карьеры из-за постоянных нападок в его адрес, связанных с его допинговым прошлым.В источнике
С чего всё начиналось
Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что задумался об окончании спортивной карьеры из-за постоянных нападок. Об этом он рассказал журналистам после завершения мужской эстафеты на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце.