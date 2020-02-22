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Биатлонист Логинов задумался о завершении карьеры из-за нападок
Вести.Ru
  • Телеканал 360°1:28
  • РЕН ТВ1:20
  • Вести.Ru3:07
  • Комсомольская правда0:07
Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что задумался о возможности завершения карьеры из-за постоянных нападок в его адрес, связанных с его допинговым прошлым.В источнике
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