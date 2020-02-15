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Российского биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи
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Результаты Устюгова с 27 августа по конец сезона-2013/2014 были аннулированы. Таким образом, 34-летнего спортсмена лишили золотой медали, которую он завоевал на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Разбирательство в отношении россиянина Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запустило в 2018 году.В источнике
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С чего всё начиналось
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Биатлонист Устюгов признан виновным в допинговом нарушении и лишен золота Олимпиады в Сочи

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
ТАСС Спорт 02:53
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Российский биатлонист Евгений Устюгов из-за допинга лишён золота на Олимпиаде в Сочи

Чемпионат 03:06
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СМИ: Устюгов признан виновным в употреблении допинга, Россия лишена золота ОИ-2014

Матч ТВ 03:03
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⚡ Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг. Сборная России будет лишена золота Сочи-2014 в эстафете

Sports.ru 03:02
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