Российского биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи
Результаты Устюгова с 27 августа по конец сезона-2013/2014 были аннулированы. Таким образом, 34-летнего спортсмена лишили золотой медали, которую он завоевал на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Разбирательство в отношении россиянина Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запустило в 2018 году.В источнике
С чего всё начиналось
Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи.