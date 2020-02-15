Российского биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи

Результаты Устюгова с 27 августа по конец сезона-2013/2014 были аннулированы. Таким образом, 34-летнего спортсмена лишили золотой медали, которую он завоевал на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Разбирательство в отношении россиянина Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запустило в 2018 году.