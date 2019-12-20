Газета.Ru
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Первой стала норвежская спортсменка Тириль Экхофф, француженка Жюстин Бреза пришла второй, чешская спортсменка Маркета Давидова замкнула тройку лидеров. Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.Читать в источнике Была очень тяжелая гонка по такой погоде: первый раз стартую в проливной дождь. Старалась максимально отработать последний круг. Сил становилось все меньше, но отработала как смогла.09:52
Светлана Миронова
Российская биатлонистка