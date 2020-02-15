Биатлонистка Слепцова признана виновной в допинговом нарушении
Международный союз биатлонистов принял решение дисквалифицировать олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову на два года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты россиянки с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы.В источнике
С чего всё начиналось
Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил, она дисквалифицирована на два года, ее результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).