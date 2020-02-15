Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил, она дисквалифицирована на два года, ее результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).