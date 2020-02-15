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Вести.RuВести.Ru
Биатлонистка Слепцова признана виновной в допинговом нарушении
Известия
  • Телеканал 360°1:03
Международный союз биатлонистов принял решение дисквалифицировать олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову на два года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты россиянки с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы.В источнике
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Олимпийская чемпионка по биатлону Слепцова признана виновной в допинговом нарушении

Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил, она дисквалифицирована на два года, ее результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).
ТАСС Спорт 02:02
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Российскую олимпийскую чемпионку дисквалифицировали на два года за допинг

РБК 02:43
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Биатлонистку Слепцову дисквалифицировали на 2 года за допинг

Коммерсантъ 02:32
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Олимпийская чемпиона Светлана Слепцова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил

Sports.ru 02:27
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