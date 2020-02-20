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Биатлонисты сборной Норвегии победили в сингл-миксте на ЧМ
Bookmaker-ratings.ru
  • Eurosport.ru3:28
Сборная Норвегии по биатлону победила в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Италии, российская команда финишировала на седьмом месте.В источнике
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Проиграли в лотерею. Россия - седьмая в спринтерской эстафете на ЧМ

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